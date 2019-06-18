بدء تعبيد الطريق الممتدة من مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا

بدأت الورش بتعبيد الطريق الممتدة من ​مستشفى​ الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، وصولا حتى مفرق الشيخطابا، نظرا لاهمية الطريق والحاجة اليها للوصول الى المستشفى، وذلك بمساعي وجهود أهالي حلبا.

وتمنى الأهالي "ان يصار الى تعبيد الطرق الاخرى في حلبا التي تعاني من واقع سيء، انسجاما مع الدور المحوري الذي تؤديه حلبا كمركز محافظة".