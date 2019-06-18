بدأت الورش بتعبيد الطريق الممتدة من مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، وصولا حتى مفرق الشيخطابا، نظرا لاهمية الطريق والحاجة اليها للوصول الى المستشفى، وذلك بمساعي وجهود أهالي حلبا.
وتمنى الأهالي "ان يصار الى تعبيد الطرق الاخرى في حلبا التي تعاني من واقع سيء، انسجاما مع الدور المحوري الذي تؤديه حلبا كمركز محافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تعبيد الطريق الممتدة من مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.