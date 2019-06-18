قوى الامن: تفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل تفجير عيون السيمان غدا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ أنه "اعتباراً من الساعة 9.00 ولحين الانتهاء من يوم الأربعاء19/6/2019 سيقوم خبراء مكتب المتفجرات ب​تفجير​ أجسام متفجرة وقذائف في حقل ​عيون السيمان​، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم وعدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم".