الأمن العام ختم بالشمع الأحمر مشتلا زراعيا يديره سوري في حداثا

ختم عناصر من ​الأمن العام​ بالشمع الأحمر مشتلا زراعيا يديره السوري (ح،ع، م) بصورة مخالفة ل​قانون العمل​ في بلدة ​حداثا​ - قضاء ​بنت جبيل​. وأوقف السوري المذكور وتم سوقه الى مكتب شؤون المعلومات في ​المديرية العامة للأمن العام​.

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