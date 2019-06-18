الأمن العام ختم بالشمع الأحمر مشتلا زراعيا يديره سوري في حداثا

ختم عناصر من الأمن العام بالشمع الأحمر مشتلا زراعيا يديره السوري (ح،ع، م) بصورة مخالفة لقانون العمل في بلدة حداثا - قضاء بنت جبيل.
وأوقف السوري المذكور وتم سوقه الى مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام.
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