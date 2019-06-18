عميد الخارجية بالقومي: لدينا خطة بشأن عودة النازحين الى بيوتهم ومناطقهم

التقى عميد الخارجية في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​قيصر عبيد​، نائب منسقة قسم الحماية في ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ مايكي غروين وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع، لا سيما موضوع الأسىرى والمعتقلين في سجون الاحتلال "الاسرائيلي" ودور اللجنة الدولية في هذا الخصوص.

كما جرى استعراض لأوضاع ​النازحين السوريين​ في ​لبنان​ وغير بلد.

وعرض عبيد "مبادرة ​الحزب القومي​ بشأن عودتهم الى بيوتهم ومناطقهم، والمعوقات التي تضعها دول وجهات للحؤول دون عودتهم"، مشيراً إلى أن "النازحين يواجهون أوضاعا انسانية صعبة، والمطلوب من المؤسسات الدولية الانسانية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة وتعمل بدأب لإزالة العراقيل التي تعترض عودتهم".

بدورها، أكدت غروين أن "اللجنة لا تدخر وسعاً في تقديم المساعدات الانسانية التي تشمل النازحين"، كاشفة عن أن "المساعدات التي تقدمها، لن تتوقف في حال عاد النازحون الى بيوتهم ومناطقهم، لا بل أن اللجنة ستظل الى جانب هؤلاء، في مناطقهم كما مناطق ​النزوح​ حتى استقرار أوضاعهم".