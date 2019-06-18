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"ناسا" تكشف صورة لجبل "لم تر البشرية مثله"

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يمكن العثور على سيريس في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Nasa يمكن العثور على سيريس في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن صورة فريدة من نوعها لجبل أطلقت عليه اسم "أهونا مونس" على سطح "سيريس"، وهو كوكب قزم يعتقد أنه أكبر صخرة فضائية في النظام الشمسي.

وذكرت "ناسا" إن المسبار "Dawn" أو "فجر" هو الذي ساهم في الكشف عن الجبل، لكنه توقف عن العمل في مدار حول "سيريس" حاليا بعد نفاد الوقود.

وقالت الإدارة: "أهونا مونس لا يشبه أي شيء رأته البشرية من قبل. لسبب واحد، وهو أن منحدراته ليست على شكل حفر قديمة لكنها مزينة بخطوط عمودية".

وتشير فرضية تكون الجبل إلى أن فقاعة من الطين ارتفعت من عمق الكويكب القزم، وتدفعت عبر سطحه الجليدي عند نقطة ضعيفة غنية بالملح، ثم تجمدت، حسبما أفادت صحيفة "مترو" البريطانية.

وتستند الصورة الجديدة إلى بيانات خرائط جمعها المسبار الذي قالت عنه "ناسا"، العام الماضي، إنه سيستمر في التجول حول الكويكب القزم "لعقود".

ويمكن العثور على "سيريس" في حزام الكويكبات الرئيس بين المريخ والمشتري، الكوكبين صاحبي الترتيب الرابع والخامس في المجموعة الشمسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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