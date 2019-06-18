بعد 14 سنة من الحظر.. اللحوم الأمريكية بختم “حلال” تصل إلى المغرب

بعد 6 أشهر من رفع المغرب الحظر عن استيرادها، الذي دام 14 سنة، ستصل اللحوم الأمريكية إليه، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولن تكون موجهة إلى البيع في الأسواق، أو لاستهلاك اليومي للمغاربة، بل ستذهب مباشرة إلى الفنادق 4 و 5 نجوم، والمطاعم المصنفة في مختلف مدن المغرب.

وكشف “مورغان هاس”، الملحق الفلاحي في السفارة الأمريكية في الرباط، في حديث مع “اليوم24″، أمس الاثنين، في الدارالبيضاء، على هامش “الأسبوع الأمريكي – المغربي للطبخ”، أن عملية استيراد اللحوم الأمريكية تتطلب وقتا طويلا، لكنها وصلت إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات بين المصدرين، والمستوردين.

وأوضح “هاس” أنه بمجرد التوصل إلى الاتفاق، وشحن اللحوم على متن الباخرة، سيتطلب الأمر شهرا واحد لوصولها إلى المملكة، رافضا كشف الموعد المحدد.

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وكشف وزير الزراعة الأمريكي “سوني بيردو”، وممثل الاقتصاد الأمريكي “روبرت لايتيزر”، سابقا، أن السماح باستيراد اللحوم الحمراء الأمريكية انطلق العمل به، منذ مطلع دجنبر الماضي، مع التنصيص على توفر اللحوم المستوردة على ختم “حلال”.

وأكدت الجمعية الوطنية للحوم الماشية في الولايات المتحدة، في بيان، أن سنة 2018، تعتبر السنة الأولى، التي يسمح لموردي اللحوم الأمريكية، بتصدير منتجاتهم نحو المغرب، وذلك وفق بنود قانون التجارة الحرة المبرم بين الرباط، وواشنطن.

واحتلت أمريكا، في عام 2017، الصف الثالث عالميا في تصدير لحوم البقر، كما حققت مبيعات عالمية، بلغت رقم 7.3 مليار دولار، وفي العام الجاري، تجاوزت قيمة الصادرات من المواد الزراعية الأمريكية الموجهة للسوق المغربية 512 مليون دولار.