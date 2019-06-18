فيديو يُوثق عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.. الأمن يعتقل ثلاثة أشخاص في القنيطرة

تمكنت العمليات الأمنية، التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية تداول شريط يوثق لجريمة سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، كان ضحيتها شاب في مدينة القنيطرة، من توقيف المشتبه فيهم، وهم ثلاثة جانحين، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنها كانت قد اطلعت على مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لثلاثة أشخاص، وهم يعترضون سبيل شاب، ويعرضونه للسرقة تحت التهديد بالعنف بواسطة السلاح الأبيض في مدينة القنيطرة.

وأكدت المديرية نفسها، أنه تفاعلا مع جميع المنشورات، والتسجيلات، التي تتصل بقضايا الأمن، أنها باشرت تحريات مكثفة بخصوص هذا الشريط، والذي اتضح أنه يتعلق بجريمة سرقة بالعنف، ارتكبها ثلاثة مشتبه فيهم، في 10 يونيو الجاري، في مدينة القنيطرة.

وحسب البلاغ نفسه، فإن العمليات الأمنية، المنجزة، مكنت من توقيف المشتبه فيهم مباشرة بعد ارتكابهم لهذه الجريمة، وهم ثلاثة جانحين، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وقد أحيلوا على النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد استيفاء مدة الحراسة النظرية، وانتهاء إجراءات البحث القضائي.