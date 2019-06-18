العثماني معلقا على وفاة مرسي: “رحمه الله ورحم جميع موتانا”

في ظل اختيار حزب العدالة والتنمية الصمت الرسمي حيال وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والذي وافته المنية أمس الإثنين، خلال جلسة محاكمته، واجه الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيلا من الأسئلة حول الموضوع.

العثماني الذي حل صباح اليوم الثلاثاء، بالمناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، التي تنظمها وزارة الصحة، وجهت له العديد من الأسئلة حول تعليقه على خبر وفاة مرسي، فيما اكتفى هو بالرد قائلا “رحمه الله ورحم جميع موتانا”.

يشار إلى أن تجاهل الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أمس الإثنين، لخبر وفاة مرسي خلق الكثير من الجدل، فيما نقل الموقع صباح اليوم الثلاثاء، تعزية باسم نائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني.

وكان الرئيس السابق، محمد مرسي، قد توفي أمس الإثنين في محكمة القاهرة، خلال جلسة محاكمته في القضية المعروفة باسم ملف التخابر، وسط ردود أفعال وتفاعلات دولية واسعة، ومطالب من منظمات حقوقية دولية، بالتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاته.