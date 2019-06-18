فاجعة جديدة…وفاة سبعيني “حمال” في معبر سبتة

فاجعة جديدة في معبر سبتة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث لفظ “حمال” يقارب عمره السبعين عاما، أنفاسه الأخيرة على المعبر، إثر أزمة قلبية.

وقال موقع”إلفارو”، في خبر نشره صباح اليوم الثلاثاء، إن الرجل الذي يبلغ من العمر 69 سنة، كان يستعد لنقل البضائع من المدينة المحتلة، قبل أن يصاب بأزمة قلبية، توفي على إثرها في المعبر.

ويقول المصدر ذات، إن المتوفى اليوم، وهو من مواليد منطقة “كاستياخو”، مثل الكثير من رجال ونساء المنطقة، يعيشون على التهريب وهو مهنة لا توفر لهم أوراق عمل قانونية أو تقاعد، ما يجبرهم، حتى في ظل تردي ظروفهم الصحية وتقدمهم فيا لسن، على الاستمرار في العمل، لضمان قوت يومهم.

وفاة هذا الرجل اليوم، ليست حالة معزولة، حيث سبق للكثيرين أو قضوا نحبهم على ذات المعبر، وآخرهم نساء أزهقت أرواحهن في حادث تدافع على المعبر، فيما تقول سلطات المدينة المحتلة، إنه جرت “أنسنة” التهريب المعيشي عبر معبر سبتة، من خلال توفير عربات مجرورة، تعفي العاملين في المعبر من حمل الأثقال على ظهورهم.