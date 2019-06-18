مديرو القنوات العمومية يحلون في البرلمان لمناقشة اختلالات التدبير.. بحضور “الأعرج”

بحضور وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يحل مديرو قنوات القطب العمومي في مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، لمناقشة اختلالات التدبير والتسيير في القنوات العمومية.

وحددت لجنة التعليم والثقافة والاتصال سبعة مواضيع لمناقشتها في اجتماع للجنة يوم الثلاثاء المقبل، أولها، “ظروف تدبير واشتغال القناتين التلفزيتين؛ الأولى، والثانية، التابعتين لقطب الإعلام العمومي، ووضعهما المالي”، بالإضافة إلى موضوع “واقع وتحديات المشهد السمعي البصري في المغرب، خصوصا على مستوى القناتين الأولى، والثانية”.

ويناقش البرلمانيون، أيضا، مع مديري القطب العمومي “الاختلالات، التي يعرفها واقع تدبير كل من الشركتين، ومستوى برامج الإنتاجات الرمضانية”، “جودة البرامج التلفزية، المعروضة على القنوات المغربية، خلال شهر رمضان”.

وسيكون اللقاء مناسبة، أيضا، لتقييم “البرامج التلفزية في القناتين الأولى، والثانية، والبرامج، والانتاجات التلفزية، ومعايير انتقائها، وما تخلفه من انتقادات قوية من قبل كل مكونات المجتمع”.

وحددت اللجنة الموضوع السابع لـ”وضعية قطاع القطب العمومي الإعلامي المغربي”.