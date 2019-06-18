بعد أن وعدها بالهجرة.. تفاصيل إلقاء القبض على مغتصب قاصر في العرائش

ألقت عناصر الشرطة القضائية في العرائش مدعومة بعناصر الأمن العمومي، مساء أول أمس الأحد، القبض على مغتصب قاصر، أوهمها بمساعدتها في الهجرة نحو إسبانيا، وكان مطلوبا لدى العدالة، قبل أشهر، في قضايا الاتجار بالبشر.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المشتبه فيه تم تقديمه، صباح أمس الاثنين، في محكمة الاستئناف في طنجة.

وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه متزوج، وينحدر من دوار “الغديرة”، التابع لجماعة العرائش.

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وكانت الفتاة القاصر قد تقدمت، قبل أشهر، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية في العرائش، حيث أعطت النيابة العامة للشرطة القضائية تعليمات من أجل البحث ومرافقة القاصر إلى المستشفى الإقليمي للا مريم، قصد الحصول على شهادة طبية تثبت واقعة اغتصابها.

وفي هذا السياق، قال محمد بلمهيدي، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في العرائش، في حديثه مع “اليوم24″، إن الشرطة القضائية، في العرائش، تعقبت عدة مرات المشتبه فيه، الذي يشتغل في النقل السري بين دوار الغديرة، ومدينة العرائش، إلا أنه كان يتمكن من الهرب”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المشتبه فيه استقطب الضحية، وأوهمها بأنه سيساعدها في الهجرة بطريقة غير شرعية، في اتجاه إسبانيا مقابل 15 ألف درهم”.