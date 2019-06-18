نابلس: الأمن الوقائي يمنع إقامة بيت عزاء بوفاة الرئيس المصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منع جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، إقامة بيت عزاء في وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، كان مقررًا إقامته في نابلس اليوم الثلاثاء.
وقال أحد القائمين على بيت العزاء، وهو وائل الحزام، إن الأمن الوقائي اتصل به هاتفيًا وطلب منه إلغاء بيت العزاء بقوله "لأن وضع البلد مش متحمل وبدناش مشاكل".
وأضاف أنه أكد للأمن أن بيت العزاء سيُقام "بشكل شخصي لا سياسي ولا حزبي"، إلا أن الجهاز أصرَّ على إلغائه وقال إن هناك "قرارًا سياسيًا بذلك".
وأضاف لـ ألترا فلسطين، "وافقنا على الطلب حفاظًا على السلم الأهلي، ولتجنب أي مشاكل في البلد، فنحن لا نرغب بإثارة المشاكل".
وبيّن الحزام، أن "الوقائي" اتصل أيضًا على صاحب القاعة التي كانت ستستضيف بيت العزاء، واستدعاه ووجه له عدة أسئلة، ثم أبلغه بمنع إقامة بيت العزاء.
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