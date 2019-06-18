إحصائيات: 59% من النساء العربيات تزوجن قبل سن 21 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، معطيات "الاستطلاع الاجتماعي"، وأظهرت معطياته أن 32% من الشبان في سن 25 – 34 عاما، وغالبيتهم عازبون، ما زالوا يسكنون مع ذويهم.
كما تبين أن نسبة العازبين العرب في هذه السن (45%) أعلى من نسبة العازبين اليهود. كذلك فإن 79% يعملون و28% يتعلمون في الجامعات والكليات بين العازبين الذين يسكنون مع ذويهم.
وتطرقت الإحصائيات إلى أبناء سن عشرين عاما فما فوق، وأظهرت المعطيات أن 26% تزوجوا لأول مرة قبيل بلوغهم سن 21 عاما، وتزوج 35% في سن 22 – 25 عاما، و23% في سن 26 – 29، وتزوج 14% لأول مرة في سن 30 عاما فما فوق.
ووفقا للإحصائيات، فإن 59% من النساء العربيات تزوجن قبيل بلوغهن سن 21 عاما، بينما هذه النسبة تنخفض إلى 35% بين النساء اليهوديات عموما، لكنها تصل إلى 56% بين الحريديات، علما أن هذه النسبة بين الرجال الحريديين تصل إلى 30%. ونسبة الحريديين الذين تزوجوا قبيل سن 21 عاما بلغت 43%، وتنخفض إلى 17% بين اليهود العلمانيين.
وسكن 23% من المتزوجين معا قبل الزواج. وأنجبت 41% من النساء العربيات مولودهن الأول قبل سن 21 عاما، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 19% لدى النساء اليهوديات.
وتبين الإحصائيات أن 14% من المطلقين تطلقوا بعد زواج دام حتى سنتين فقط، و11% تطلقوا بعد زواج دام ما بين 3 إلى 9 سنوات، و71% تطلقوا بعد زواج دام 10 سنوات أو أكثر.
وتشير الإحصائيات إلى أن 54% من النساء في سن 20 – 44 عاما، اللاتي يعملن اليوم أو كن يعملن في الماضي، غيّرن نوع عملهن في أعقاب إنجاب مولود.
وعبّر 39% من العاملين عن عدم رضاهم من التوازن بين الوقت الذي يخصصونه للعمل وبين الوقت الذي يخصصونه لمجالات أخرى في حياتهم.
ويوجد لـ91% من أبناء سن 65 عاما فما فوق حفيد واحد على الأقل.
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