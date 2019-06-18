شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي: جيش واحد شعب واحد والسودان لم يعد يتحمل والان مع التفاصيل
جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، الثلاثاء، دعوة المجلس في الإسراع بتشكيل حكومة تمضي نحو انتخابات نزيهة.
جاء ذلك في كلمة له، أكد فيها أن مهمة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة، هي حماية البلاد وأمنها.
وبينما كان يردد خلف الحضور هتافا من قبيل "جيش واحد شعب واحد"، أضاف "نريد حلا سودانيا.. البلاد لا تتحمل أن تصبر أكثر من هكذا".
وجدد حميدتي، موقف المجلس العسكري الانتقالي، من رغبته في تشكيل حكومة "بأسرع وقت وتضم كافة مكونات الشعب السوداني، وتمضي لانتخابات حرة نزيهة".
وأشار إلى أن المجلس العسكري قابل كل المكونات، لافتا إلى أن الحوار سيكون مع الإدارة الأهلية في كافة أنحاء البلاد.
وفيما دعا الأحزاب العريقة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المرحلة الانتقالية في السودان، أكد أن الأمن مستتب في البلاد.
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