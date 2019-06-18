مناقشة آلية توزيع مساعدات مركز الملك سلمان بوادي حضرموت

ناقش لقاء عقد اليوم بسيئون تقييم آلية توزيع اغاثة مركز الملك سلمان في وادي حضرموت لإيصالها للحالات الأكثر احتياجا.

وتدارس اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة رئيس اللجنة الاغاثية سالم بن شرمان ووكيل المحافظة لشؤون الوادي عصام الكثيري ومندوب قيادات التحالف العربي في وادي حضرموت ومدراء عموم المديريات ومكاتب التخطيط والشؤون الاجتماعية ورئيس اتحاد المنظمات المجتمع المدني سبل التغلب على النواقص التي رافقت عملية توزيع سلال الاغاثة خلال الفترة الماضية التي اقتصرت على 4 مديريات من إجمالي مديريات الوادي والصحراء .

وجرى التاكيد على ضرورة التنسيق مع عقال الحارات لتحديد الاسر الاكثر احتياجا لمواد الاغاثة بموجب معايير يتم الاتفاق عليها وعلى ايجاد قاعدة معلومات الكترونية ورفع تقارير عن سير عملية التوزيع بشكل منتظم وتقييم سير عملية التوزيع في الاجتماعات الدورية للجهات الذات العلاقة بعمل لجنة الاغاثة .

واثنى المجتمعون على دور المنظمات الدولية في المساهمة بتخفيف اثار الازمة على الاسر المحتاجة من خلال مساعيها لتامين توفير السلال الضرورية.