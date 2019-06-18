العراق يصدر تسهيلات استثمارية للشركات الامريكية ومواطنيها

وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العاصمة واشنطن احتضنت الجلسة الثانية لإجتماع مجلس إتفاقية إطـار التجارة والإستثمار بين العراق والولايات المتحدة والمُنبثق عـن إتفاقية إطار التجارة والإستثمار المُوقعة بين البلدين في العام 2005" .واضافت ان "العراق والولايات المتحدة تباحثا خلال الاجتماع عددا من القضايا الثنائية حول التجارة والإستثمار"، مبينة ان "الاجتماع يهدف التعاون بين العراق والولايات المتحدة في هذه المجالات إلى تعزيز دخول العراق إلى الإقتصاد العالمي وإيجاد السُبُل الكفيلة لتعزيز فرص اكبر للنواصل المُتبادل لسوقي البلدين".واشارت الى ان "الولايات المُتحدة عبرت عن دعمها لقرار العراق للدخول مجددا في عملية ألإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتكفل بالإصلاحات المحلية المطلوبة للإيفاء بإلتزامات المُنظمة، فضلا عن تحرير التعرفة الجمركية والتجارة في مجال الخدمات كما وعبّرت الولايات المتحدة عن دعمها لقرار العراق لقبول الإقرارات الضريبية المُعدة وفقا للمعايير المالية العالمية".

ولفتت عن "قيام العراق عن طريق هيئة الاستثمار الوطني بتسهيل زيارات المُستثمرين الأمريكيين من خلال منحهم تأشيرات متعددة الدخول لمدة 6 أشهر تصدر عن مكتب خاص لإصدار التأشيرات يعمل في المطار، فضلا عن تنفيذ نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات وتيسيرها، فضلا عن العمل مع وزارة المالية والبنك الدولي للنهوض بواقع أداء المصارف العراقية وتعزيز دورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى ان العراق سيقوم بإصدار تأشيرات متعددة الدخول مدتها 12 شهراً إلى مواطني الولايات المتحدة".

وبينت ان "الولايات المتحدة شجعت العراق على تخفيض التعرفة التي يفرضها على الدواجن. وناقش العراق والولايات المتحدة أيضا استيرادات الرُز والقمح وشفافية إجراءات المناقصة للحبوب في العراق بموجب مذكرتي تفاهم".