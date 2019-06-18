حقوق الانسان بالبصرة تكشف عن وفاة احد الموقوفين بشعبة مخدرات شط العرب

وقال مدير المكتب مهدي التميمي في حديث لـ الخليج 365، "نحذر من حدوث حالات وفاة واختناق وامراض خطيرة جراء ظاهرة الاكتضاص غير الطبيعي في مواقع الاحتجاز وخصوصاً في اقسام وشعب مكافحة المخدرات".
واضاف ان "احد الموقوفين في شعبة مخدرات شط العرب توفي"، مشيرا الى "اننا نتابع التحقيق في وفاة هذا الموقوف".
وطالب التميمي "شرطة البصرة بأتخاذ الاجراءات السريعة وحسم ظاهرة اكتضاص السجون ومتابعة واقع الكهرباء والكهرباء البديلة والمياه في شعب واقسام مكافحة المخدرات".
واضاف ان "احد الموقوفين في شعبة مخدرات شط العرب توفي"، مشيرا الى "اننا نتابع التحقيق في وفاة هذا الموقوف".
وطالب التميمي "شرطة البصرة بأتخاذ الاجراءات السريعة وحسم ظاهرة اكتضاص السجون ومتابعة واقع الكهرباء والكهرباء البديلة والمياه في شعب واقسام مكافحة المخدرات".
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