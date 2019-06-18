الاستخبارات تخترق خلية نائمة وتحبط عملية إرهابية لها في الرمادي

وقالت المديرية، إنه "بعملية نوعية استخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء 39 من اختراق خلية نائمة في منطقتي ألبو فراج وألبو عساف في الرمادي وتلقي القبض على عناصرها".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن عناصر الخلية "كانوا يرومون القيام بعملية إرهابية في المحافظة في قادم الأيام"، مشيرة إلى أن "أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء وفق إحكام المادة 4 إرهاب".



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