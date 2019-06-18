النفط: استخدام وقود الغاز السائل بدلاً من النفط الأسود لتشغيل معامل الطابوق

وقال وزير النفط ثامر الغضبان خلال استقباله عدداً من أصحاب معامل الطابوق، بحسب بيان لوزارة النفط تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القطاعين العام والخاص هما ذراعا الدولة العراقية لتطوير الصناعة وتنميتها وفق المواصفات والتقنيات الحديثة"، مشيراً إلى أن "الوزارة تقدم دعمها لأصحاب معامل الطابوق من خلال توفير الوقود اللازم من أجل إدامة الانتاج الوطني وتوفير المواد الأولية لقطاع البناء والاعمار، فضلاً عن فرص العمل التي توفرها هذه المعامل".وأكد الغضبان على ضرورة "الحفاظ على البيئة الصحية للعمل وللمناطق السكنية المحيطة بالمعامل"، مشدداً على ضرورة "استخدام وقود الغاز السائل بدلاً من النفط الاسود لتشغيل المعامل لتقليل التلوث البيئي ومواكبة التطور الصناعي، ولأهمية ذلك في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته".

يذكر أن العديد من أصحاب معامل الطابوق والعاملين فيها يشكون من قطع حصصهم النفطية، وغالباً ما يطالبون بتحسين أوضاعهم.