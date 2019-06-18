نائب يكشف الية لحسم بعض الوكالات والدرجات الخاصة

وقال الجابري في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك اجماع من اغلب الكتل السياسية على ان البقاء في دائرة العمل بالوكالات ضمن مؤسسات الدولة هي ظاهرة غير صحية وينبغي الخلاص منها باسرع وقت ممكن"، مبينا ان "العديد من الوكالات ستسحم قبل الموعد المحدد في الثلاثين من الشهر الجاري".
واضاف الجابري ان "بعض الدرجات بحاجة الى وقت اطول لحسمها كونها مناصب حساسة وبحاجة الى حسمها في وقت لاحق"، لافتا الى ان "هناك الية واتفاق على ان اي شخصية بعيدا عن الاستحقاقات الانتخابية او المحاصصة اثبتت كفاءتها وجدارتها في المنصب فيجب تثبيته بعيدا عن تلك الاستحقاقات".
يذكر ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الخميس 13 حزيران 2019 على حميد الغزي لشغل منصب الامين العام لمجلس الوزراء وعلى محمد عبد الرضا لشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.
واضاف الجابري ان "بعض الدرجات بحاجة الى وقت اطول لحسمها كونها مناصب حساسة وبحاجة الى حسمها في وقت لاحق"، لافتا الى ان "هناك الية واتفاق على ان اي شخصية بعيدا عن الاستحقاقات الانتخابية او المحاصصة اثبتت كفاءتها وجدارتها في المنصب فيجب تثبيته بعيدا عن تلك الاستحقاقات".
يذكر ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الخميس 13 حزيران 2019 على حميد الغزي لشغل منصب الامين العام لمجلس الوزراء وعلى محمد عبد الرضا لشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.
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