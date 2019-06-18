7 عادات يومية خاطئة تضرّ العينين... فاحذروها!

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1- عدم ارتداء نظارات شمسية
عندما نكون في عجلة من أمرنا، نخرج إلى أشعة الشمس من دون نظارات شمسية، وتكرار هذا الخطأ يومياً، قد يكون ضاراً بصحة العينين على المدى البعيد، لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب مشاكل بصرية عديدة مثل إعتام عدسة العين.
2- ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة
3- فرك العينين
يؤدي فرك العينين إلى نقل الأوساخ والبكتريا من اليدين إلى العينين، ويمكن أن يتسبب أيضاً في تلف القرنية.
4- استخدام مكياج قديم
يمكن أن يتسبب مكياج منتهي الصلاحية في تهيج والتهاب العينين. ووفقاً للخبراء، يجب تجنب وضع المكياج على العينين أكثر من تسعة أشهر.
5- التدخين
فضلاً عن الرئتين والأسنان، يهدد التدخين بإعتام عدسة العين والانحلال البقعي المرتبط بالعمر، والذي يعتبر السبب الرئيسي في فقدان البصر.
6- الإفراط في النظر إلى الهاتف
هل تشعر عيناك بالتعب بعد التحديق في الشاشة الزرقاء للهاتفك المحمول أو الكمبيوتر لفترة طويلة؟ إذا كان الجواب نعم، فإن السبب هو دور ضوء الشاشة الأزرق في جفاف العينين، وتقليل انتاج الدموع، ما يؤدي إلى ضبابية في الرؤية.
7- إهمال الفحوص الدورية
الفحص الدوري للعينين، يساهم في حمايتهما أطول فترة ممكنة، ويضمن كشف أي خلل فيهما ومعالجته في الوقت المناسب.
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