وجاء في الانذار الذي اصدره قسم الوعي البلدي، في الامانة، "الى جميع اصحاب الاكشاك والبسطيات والمحلات المتجاوزة في شارع ٧٧ بغداد الجديدة تنذركم امانة بغداد / دائرة بلدية بغداد الجديدة بازالة تجاوزاتكم، وبخلافه سيتم ازالتها من قبلنا وتحميلكم كلفة الاضرار".
وشدد الانذار "يعتبر هذا الانذار نهائيا والموعد المحدد لإزالة تجاوزاتكم يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٦/٢٢".
وشدد الانذار "يعتبر هذا الانذار نهائيا والموعد المحدد لإزالة تجاوزاتكم يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٦/٢٢".
واوضح "سبق ان تم تبليغكم وإنذاركم اكثر من مره واخذ تعهدات منكم برفع تجاوزكم خلال رمضان المبارك لكن دون جدوى".
وختم انذار امانة بغداد بالقول "قد اعذر من انذر".
كانت هذه تفاصيل خبر انذار نهائي الى 'المتجاوزين' في بغداد الجديدة: قد اعذر من انذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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