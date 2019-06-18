انذار نهائي الى 'المتجاوزين' في بغداد الجديدة: قد اعذر من انذر

وجاء في الانذار الذي اصدره قسم الوعي البلدي، في الامانة، "الى جميع اصحاب الاكشاك والبسطيات والمحلات المتجاوزة في شارع ٧٧ بغداد الجديدة تنذركم امانة بغداد / دائرة بلدية بغداد الجديدة بازالة تجاوزاتكم، وبخلافه سيتم ازالتها من قبلنا وتحميلكم كلفة الاضرار".وشدد الانذار "يعتبر هذا الانذار نهائيا والموعد المحدد لإزالة تجاوزاتكم يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٦/٢٢".

واوضح "سبق ان تم تبليغكم وإنذاركم اكثر من مره واخذ تعهدات منكم برفع تجاوزكم خلال رمضان المبارك لكن دون جدوى".

وختم انذار امانة بغداد بالقول "قد اعذر من انذر".