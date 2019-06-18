حميدتي: جيش واحد شعب واحد والسودان لم يعد يتحمل

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/6/18 03:39 مساء بتوقيت أبوظبي
محمد حمدان دقلو
جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، الثلاثاء، دعوة المجلس في الإسراع بتشكيل حكومة تمضي نحو انتخابات نزيهة.
جاء ذلك في كلمة له، أكد فيها أن مهمة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة، هي حماية البلاد وأمنها.
وبينما كان يردد خلف الحضور هتافا من قبيل "جيش واحد شعب واحد"، أضاف "نريد حلا سودانيا.. البلاد لا تتحمل أن تصبر أكثر من هكذا".
وتطرق حميدتي في كلمته إلى موقف المجلس العسكري الانتقالي، في تشكيل حكومة تكنوقراط "بأسرع وقت وتضم كافة مكونات الشعب السوداني، لتمضي نحو انتخابات حرة نزيهة".
وأشار إلى أن المجلس العسكري قابل كل المكونات، لافتا إلى أن الحوار سيكون مع الإدارة الأهلية في كافة أنحاء البلاد.
وفيما دعا الأحزاب العريقة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المرحلة الانتقالية في السودان، أكد أن الأمن مستتب في البلاد.
يأتي ذلك فيما يتواصل الخلاف بين قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان والمجلس العسكري الانتقالي، وسط تعثر للمفاوضات بين الجانبين.
ويطالب قادة الحراك الشعبي بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وهو ما يقبله المجلس العسكري شرط أن تكون هذه الحكومة "شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني".
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