إسرائيل تعيد فتح البحر أمام صيادي غزة

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الطوق البحري على قطاع غزة، بعد إغلاق استمر 6 أيام متواصلة جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وقال نزار عيّاش، نقيب الصيادين الفلسطينيين لـ"العين الإخبارية": إن سلطات الاحتلال رفعت الطوق البحري وأعادت فتح البحر جزئيا أمام الصيادين بدءًا من الساعة العاشرة صباح اليوم (7.00ت.غ).

وأضاف أن الاحتلال سمح بالصيد ولكن في مساحات مقلصة عما كان معمولا به؛ إذ سمح بـ 10 أميال بحرية من شاطئ رفح جنوبا وحتى شاطئ مدينة غزة شمالا، ومن شاطئ مدينة غزة حتى شاطئ بيت لاهيا أقصى شمالي قطاع غزة 6 أميال بحرية فقط.

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ومنذ نهاية أبريل/نيسان الماضي قلصت قوات الاحتلال مساحة الصيد 6 مرات في إطار العقاب الجماعي بذريعة إطلاق بالونات حارقة تجاه غلاف غزة، حيث كان يستمر التقليص عدة أيام ثم يعاد السماح بذلك.

وأكد نقيب الصيادين أن إغلاق البحر أمام الصيادين البالغ عددهم 4 آلاف صياد تسبب بخسائر فادحة لديهم بلغت نحو 140 ألف دولار.

وقال عياش: إن 4 آلاف صياد يعيلون حوالي 50 ألف نسمة باتوا يعانون الأمرين نتيجة سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال بحقهم سواء فيما يتعلق بإغلاق البحر أو تقليص مساحات الصيد.

ووسعت سلطات الاحتلال في نهاية أبريل/نيسان الماضي مساحة الصيد لتصل من 6 إلى 15ميلاً بحريًّا على طول ساحل قطاع غزة، في إطار تفاهمات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية التي رعتها مصر والأمم المتحدة.