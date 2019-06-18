جنرال أمريكي: عقوبات طهران ناجحة وإيران أكثر يأسا

أعرب نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي السابق، الجنرال جاك كين، عن اعتقاده في نجاح العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على النظام الإيراني.



وفي مقابلة مع برنامج مذاع على شبكة "فوكس نيوز"، أوضح الجنرال كين أن العقوبات "تشل" إيران وتلحق الضرر باقتصادها، لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة تكشف عن استراتيجية طهران للتعامل مع هذه المسألة، في إشارة إلى استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأضاف أنه "في الوقت الذي انسحب فيه الرئيس ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات، أصبحت إيران يائسة بشكل متزايد".

وتابع: أعتقد أن ما تفعله إدارة ترامب "هو محاولة تغيير سلوك إيران بشكل أساسي، ليس فقط بشأن استخدام الأسلحة النووية، ولكن سلوكها العدواني في الشرق الأوسط".

Advertisements

وزاد: "أعتقد أنها تنجح (الإدارة الأمريكية) لأن العقوبات تشلها (إيران).. من الواضح أنها أصبحت أكثر يأسًا هنا".

مستطردا في السياق ذاته: "أعتقد أن استراتيجية إيران هنا، هي في الحقيقة استغلال المجتمع الدولي والأوروبيين وحتى اليابان للضغط على الولايات المتحدة للتراجع". و"هذا هو ما يعطل شريان النفط الرئيسي في العالم في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى اتهام إيران بأنها وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، قبل أيام.

والأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن مخابرات بلاده لديها العديد من الأدلة التي تثبت ضلوع إيران في الهجوم الأخير على ناقلتي النفط في بحر عمان.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"إيران شنت الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في بحر عمان بهدف إعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان حرية الملاحة.

وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما. في حادث قوبل بموجة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والدولية.

وأمس الإثنين، نشر الجيش الأمريكي، صورا جديدة قال إنها لقوات إيرانية تزيل لغما من ناقلة يابانية، بعد الهجوم الذي وقع في خليج عمان، الخميس.