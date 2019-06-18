عضو مجلس الشورى السعودي: نطالب بمزيد من الحصار الاقتصادي لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اللواء الطيار عبدالله السعدون، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو البرلمان العربي، يطالب بمزيد من الحصار الاقتصادي لإيران، بعد سلسلة الأعمال التخريبية التي تقوم بها في المنطقة.

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