واشنطن تخطط لـ”هجوم تكيتيكي” على إيران ردا على تفجير ناقلات النفط

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:

نسبت صحيفة “جيروزاليم بوست” الناطقة باللغة الإنجليزية، إلى مصادر في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تخطط لهجوم تكتيكي ضد إيران رداً على الهجوم على ناقلتي النفط الإيرانيتين في بحر عمان.

وقالت إن دبلوماسيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمحوا إلى إن البيت الأبيض يشهد منذ يوم الجمعة الماضي نقاشات مكثفة بمشاركة قادة عسكريين رفيعي المستوى وممثلين عن البنتاغون ومستشارين لترامب، للبحث في ضربة جوية لمنتشأة إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. ولفتوا إلى أن “القصف سيكون مكثفاً ويقتصر على هدف محدد”.

كذلك، أفاد المسؤولون أن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط وتنوي إرسال وحدات جديدة إلى المنطقة في وقت قريب بهذا الهدف.

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ولفتت المصارد إلى أن ترامب نفسه لم يكن متحمساً لاحتمال شن عمليات عسكرية ضد إيران، لكنه “فقد صبره” ومنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يعتبر من أنصار النهج المشدد ضد إيران، حق اتخاذ القرار حول هذا الشأن.

ويأتي الحديث عن ضربة أمريكية وسط تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، بعد اتهام إيران بالمسؤولية عن استهداف السفينتين.

ونقلت “سي إن إن” عن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات فيما يتعلق بالتوترات المتصاعدة مع إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية، لكنه جدد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يريد الذهاب إلى الحرب. وأوضح بومبيو، في مقابلة مع قناة “سي بي إس”، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة “تدرس مجموعة كاملة من الخيارات. لقد أطلعنا الرئيس عدة مرات، وسنواصل إبقاءه على إطلاع دائم. نحن واثقون من أننا يمكن أن نتخذ مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تعيد الردع وهي مهمتنا”.

وعندما سئل عما إذا كان التدخل العسكري قد تم تضمينه في مجموعة الإجراءات هذه، أجاب بومبيو “بالطبع”.