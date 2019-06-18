مجلس الدوما الروسي يتبنى قانونًا حول وقف عمل معاهدة الصواريخ

ومن المتوقع أن يبحث مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) مشروع القانون هذا في الـ26 من الشهر الجاري.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم سابقًا مشروع القانون إلى مجلس الدوما لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد انسحاب إدارة ترامب منها، وينص مشروع القانون على أنه يحق لرئيس الدولة اتخاذ قرار حول استئناف عمل المعاهدة.
وأعلنت الولايات المتحدة في بداية العام الجاري انسحابها الأحادي الجانب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، متهمة روسيا بانتهاك بنودها.
وأطلقت واشنطن عملية انسحابها من المعاهدة في الـ2 من فبراير الماضي، وأيدت لجان الشئون الدولية والأمن والدفاع في الكونجرس مشروع القانون حول وقف عملها.
من جانبه صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه أن روسيا سترد على القرار الأمريكي بشكل متزن، وهي ستوقف مشاركتها في المعاهدة أيضًا.
وشدد بوتين على عدم رغبة روسيا المشاركة في سباق التسلح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن كل الاقتراحات الروسية في مجال نزع السلاح لا تزال على طاولة المفاوضات.
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