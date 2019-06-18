مقتل 12 شخصاً بعد زلزالين بإقليم سيتشوان في الصين

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزالين وقعا بفارق زمني 30 دقيقة تقريبًا وضربا الإقليم في وقت متأخر أمس الإثنين(17 يونيو )، وبلغت شدة الزلزال الأول 5.9 درجة ثم أعقبه زلزال أقل شدة بلغت قوته 5.2 درجة وكان كلاهما على عمق عشرة كيلومترات ومركزهما قريب من محافظة تشانغنينغ.
وذكر التليفزيون أن عمال الإنقاذ انتشلوا بعض الأشخاص أحياء من بين الأنقاض بالقرب من مركز الزلزال الواقع في منطقة ريفية بينما تسبب انهيار أرضي في انقطاع الطرق في محافظة قونغ.
وكان سيتشوان شهد زلزال قويًا في مايو أيار عام 2008 أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص.
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