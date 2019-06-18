تأجيل النطق بالحكم على "إل تشابو" إلى يوليو

قررت محكمة بروكلين الأمريكية تأجيل إعلان الحكم على تاجر المخدرات المكسيكي خواكين جوسمان، الملقب بـ"إل تشابو"، إلى 17 يوليو/تموز بدلا من 25 يونيو/حزيران، وفقا للعين الإخبارية.

وأدين "إل تشابو" بـ10 تهم في 12 فبراير/شباط، منها المشاركة في إدارة كارتل "سينالوا" النافذ مدة 25 عاما، وهذا الكارتل مسؤول عن تصدير مئات الأطنان من الكوكايين والمخدرات الأخرى إلى الولايات المتحدة.

ويطالب محامو "إل تشابو"، 62 عاما، بمحاكمة جديدة قبل تلاوة الحكم، منذ أن ذكر موقع "فايس نيوز" أن ما لا يقل عن 5 من أعضاء هيئة المحلفين تابعوا التغطية الإعلامية للجلسات، رغم تعليمات القاضي بمنعهم عن ذلك.

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ولم يوضح ناطق باسم المدعي العام الفيدرالي في بروكلين إن كانت جلسة جديدة تعقد بحلول 17 يوليو/تموز من عدمه.

"إل تشابو" مسجون منذ أن سلمته المكسيك إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2017 في سجن يخضع لحراسة مشددة في مانهاتن.

وهو موضوع في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة من دون نافذة ومضاءة بنور اصطناعي، بسبب فراره مرتين في السابق من سجنه في المكسيك، ويندد محاموه بظروف سجنه.