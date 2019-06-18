الصين تدعو الأطراف لتهدئة التوترات في منطقة الخليج

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء، إن بكين تدعو كل الأطراف لضبط النفس وتهدئة التوتر في منطقة الخليج، في ظل مواجهة بين إيران والولايات المتحدة بعد هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.
وقال وانغ للصحفيين خلال إفادة، إن الصين تأمل ألا تسارع إيران إلى التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
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