المعلم: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع الجيش التركي

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الثلاثاء، إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا. وأدلى المعلم بهذه التصريحات في الصين خلال إفادة صحفية مقتضبة مع وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي.

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