قصف قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية ببغداد

قالت مصادر مساء أمس الإثنين، إن صواريخ كاتيوشا أطلقت صوب قاعدة التاجي العراقية التي تستضيف قوات أمريكية في وقت متأخر من أمس الإثنين، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو قتلى.

وتعد قاعدة التاجي الواقعة شمال غرب بغداد أحد المواقع الأربعة التي تستخدمها قوات التحالف لضرب تنظيم داعش الإرهابي، وتعتبر القاعدة مركزاً مهماً للقوات الأمريكية، ويعمل فيها مدربون أمريكيون وفنيين يشرفون على صيانة دبابات "الأبرامز" والطائرات الأمريكية التي تهبط للصيانة.

وأكدت المصادر، أن 3 صواريخ من طراز كاتيوشا أطلقت صوب قاعدة التاجي، مشيرة إلى أن استهداف القاعدة يزيد من احتمالات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت تقارير أخرى، أن 6 صواريخ أطلقت صوب القاعدة، ما أدى لمقتل 6 أشخاص، دون تحديد هوياتهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست" اليوم الثلاثاء.