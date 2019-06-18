الخارجية الأمريكية تعلق على تصريح فريدمان عن "ضم" الضفة الغربية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغورس، في تصريحات صحافية نشرها موقع وزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين، أنه لا توجد خطط أمريكية لضم الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعقيباً على تصريحات السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه "وفقاً لظروف معينة، اعتقد أن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ ببعض (المستوطنات) في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على الأرجح".

وقالت أورتاغوس، لم أطلع على تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، لكنني "أكرر أن إسرائيل وأمريكا لم تناقشا معاً أي خطط لضم الضفة الغربية".