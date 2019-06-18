جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في مخيم شعفاط شمال القدس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزلاً فلسطينياً في مخيم شعفاط للاجئين شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر في المخيم، إن العشرات من عناصر الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال اقتحموا المخيم وحاصروا أحد المنازل قبل أن تقوم جرافات تابعة للبلدية بهدمه بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت أن المنزل المهدوم يعود لعائلة عبد الله علقم مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال سلمت إنذارات هدم لنحو 5 منازل أخرى.