شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية إلى العراق غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)يبدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، غداً (الأربعاء)، زيارة رسمية إلى العراق، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.
وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت إلى العاصمة العراقية بغداد، هي الثانية له منذ عام 2012، إبّان اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.
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