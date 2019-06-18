مشهد مؤسف أعلى محور روض الفرج يثير الغضب.. وأول رد من رئيس الحي (صور)

كتب: ضياء السقا

أثار مشهد تراكم القمامة على كوبري روض الفرج المعلق، والذي تم افتتاحه منذ أسابيع قليلة، الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى رواد السوشيال ميديا، استنكارهم من أفعال البعض، بإلقاء القمامة دون وعي، على كوبري دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم.

أول رد من الحي

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من جانبه، قال اللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق، إن محور روض الفرج له شركة خاصة به للقيام بأعمال النظافة ورفع الكفاءة به، والحي يساهم في رفع كفاءة المحور والحفاظ عليه.

وناشد رئيس الحي، في تصريحات لموقع "البوابة نيوز"، المواطنين بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالى الخاص بالمحور، لأنه ضمن المحاور الهامة الذي يتميز بمظهره، مؤكدًا أن الحي ينفذ حملات دورية معاونة للشركة المسئولة لرفع كفاءته.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل.

ويعد محور روض الفرج، جزءاً من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.