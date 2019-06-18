بالفيديو.. أحمد موسى يهاجم أبوتريكة بسبب نعى مرسي

كتب: أحمد أبو عقيل
هاجم الإعلامي أحمد موسي، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بين سبورت" الرياضية بسبب تغريدة نشرها الأخير على صفحته الشخصية ينعي فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكتب أبوتريكة في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق واسكنه فسيح جناته وغفر الله له وثبته عند السؤال وجعل قبره روضه من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته".
وعلى أحمد موسي خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد:" كل من يعني الجاسوس مرسي كاتبه أسود وسيوضع في القائمة السوداء،من بينهم أبو تريكة الأخواني الهارب".
وكان الرئيس المعزول محمد مرسي قد وافته المنية أمس الإثنين خلال تواجده في المحكمة بقضية التخابر، ودفع فجر اليوم بمدينة نصر بحضور نجليه.
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