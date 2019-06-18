الموجز
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره وعرفانه للرئيس البيلاروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا إنّ علاقات البلدين تتميز بالتنوع في المجالات المتعددة، وشهدت تطورا في الفترة الماضية، فضلا عن تبادل الزيارات بين الوزراء المصريين والبيلاروسيين.
وأضاف السيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، أنّه يتطلع لأنّ تسهم مباحثاته المثمرة مع الرئيس البيلاروسي، بشكل إيجابي على العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتابع الرئيس: "عقدنا جلسة مشاورات بناءة ناقشنا خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلنا الرؤى بشأن القضايا المختلفة، واتفقنا على ضرورة الارتقاء بالتعاون والتنسيق بين برلمان مصر وبيلاروسيا، وتشكيل مجموعة الصداقة المصرية البيلاروسيا، وتناولت المباحثات أيضا التعاون التجاري وزيادته، واتفقنا على أهمية العمل معا".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| السيسي: ناقشت مع رئيس بيلاروسيا تشكيل مجموعة صداقة وزيادة التعاون التجاري بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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