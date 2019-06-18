النشرة: قوة اسرائيلية تفقدت الطريق العسكري والسياج الحدودي مقابل بلدة العديسة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر تفقدت الطريق العسكري و​السياج الحدودي​ مقابل بلدة ​العديسة​ وأجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج وفي سياق متصل استأنفت ​القوات الاسرائيلية​ إقامة السواتر الترابية خلف السياج الشائك مقابل ​منتزهات الوزاني​ وتزامن ذلك مع تحليق ل​مروحية​ اسرائيلية دون طيار في سماء المنطقة".

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