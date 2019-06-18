أكدت مصادر الحزب "الديمقراطي اللبناني"، عبر "​النشرة​"، أنه "لدينا ثوابت في موضوع حل الاشكال الذي حصل في ​الشويفات​ في أيار من العام 2018 وأبلغناها الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، مشددة على أنه "أي شرط على التفويض الذي أعطي للرئيس مرفوض من قبلنا رفضاً قاطعاً ولا مجال للبحث فيه"، ولافتة إلى أن "مقام ​رئاسة الجمهورية​ لا تدخل الا على قواعد ثابتة وليست مجتزأة كما يخال للبعض او كما يحاول ان يتذاكى البعض".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الديمقراطي اللبناني للنشرة: أي شرط على التفويض الذي أعطي لعون لحل إشكال الشويفات مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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