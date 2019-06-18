المؤسسة المارونية للانتشار نعت ميشال ابي نادر: ترك بصمات راسخة

نعت ​المؤسسة المارونية للانتشار​ عضو مكتب مجلس الأمناء المهندس ميشال ليشاع ابي نادر الذي توفي اليوم متممًا واجباته الدينية. وأكدت المؤسسة ان "الراحل ترك بصمات راسخة في ضمير المؤسسة المارونية للانتشار الذي واكبها في مسيرتها منذ أعوامٍ عديدة وشارك في صنع قراراتها وساهم في تطوّرها وكان ملتزمًا بكافة نشاطاتها وحريصًا على ثباتها".

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