شعبة المعلومات توقف شخصا نفّذ عدّة عمليات سلب طالت عمّال سوريين في عاليه

لفتت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان الى أنه "حصلت في الآونة الأخيرة، في مدينة عالية، عدّة ​عمليات سلب​ بقوة ​السلاح​، طالت العديد من ​العمال السوريين​، وذلك من قبل شخص مجهول الهوية يستخدم لهذه الغاية ​سيارة​ نوع "نيسان صاني" لون ابيض. على أثر ذلك كثّفت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها اللازمة لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه"، معلنة أنه :نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تمكنت من تحديد كامل هويته، وتوقيفه بتاريخ 13/6/2019 خلال تجوله في ​عاليه​، على متن سيارته المستخدمة في ​عمليات السلب​، ويدعى: خ. ع. (مواليد عام 1977، سوري) وضُبط بحوزته منجل حديدي وعصا خشبية، تبين أنه يستخدمهما في عملياته".

وأشارت الى أنه "بالتحقيق معه اعترف بتنفيذ /7/ عمليات سلب طالت عمّال سوريين في مناطق: عاليه و​بحمدون​ وعيناب و​سوق الغرب​ و​شارون​. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​".