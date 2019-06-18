شعبة المعلومات توقف شخصا نفّذ عدّة عمليات سلب طالت عمّال سوريين في عاليه

لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان الى أنه "حصلت في الآونة الأخيرة، في مدينة عالية، عدّة عمليات سلب بقوة السلاح، طالت العديد من العمال السوريين، وذلك من قبل شخص مجهول الهوية يستخدم لهذه الغاية سيارة نوع "نيسان صاني" لون ابيض. على أثر ذلك كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها اللازمة لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه"، معلنة أنه :نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تمكنت من تحديد كامل هويته، وتوقيفه بتاريخ 13/6/2019 خلال تجوله في عاليه، على متن سيارته المستخدمة في عمليات السلب، ويدعى: خ. ع. (مواليد عام 1977، سوري) وضُبط بحوزته منجل حديدي وعصا خشبية، تبين أنه يستخدمهما في عملياته".
وأشارت الى أنه "بالتحقيق معه اعترف بتنفيذ /7/ عمليات سلب طالت عمّال سوريين في مناطق: عاليه وبحمدون وعيناب وسوق الغرب وشارون. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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