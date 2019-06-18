قائد القطاع الشرقي باليونيفل بحث مع محافظ النبطية الاوضاع بجنوب الليطاني

زار قائد القطاع الشرقي في ​اليونيفل​ الجنرال رفاييل كولومر مارتينيث دل بيرال ​محافظ​ ​النبطية​ القاضي ​محمود المولى​ وتم التطرق الى الاوضاع في جنوب الليطاني.

ورحب المحافظ المولى بالوفد، داعياً "اليونيفل" إلى "مراقبة الخروقات ال​اسرائيل​ية التي كثرت مؤخرا في البر والبحر والجو وضرورة الافادة عنها لقيادة اليونيفل لادانة اسرائيل على خروقاتها، نحن نعيش على ارضنا ولنا الحق في مقاومة اسرائيل المغتصبة والمحتلة وهي دولة لا تريد السلام انما دولة عنصرية قامت على المجازر التي ارتكبتها في ​فلسطين​ وفي ​الجنوب​ ال​لبنان​ي وهي دولة عدوانية لا تقيم وزنا للاعراف والقوانين الدولية، نحن نحترم شهداء "اليونيفل" وضمان امن اليونيفل هي في العلاقة الجيدة مع المواطنين وهم يمارسون هذه العلاقة التي نتمنى استمراريتها".

وتوجه إلى الوفد، قائلا: "كونوا موضوعيين في مراقبة ​الخروقات الاسرائيلية​ وهذا الاساس في صلب عملكم ونتمنى الاستمرار في رفع التقارير عن هذه الخروقات المتكرر للقرار 1701 وهو ما نؤكد عليه وعلى استمرار التعاون والتنسيق مع اليونيفل".

وشكر الجنرال دي بيرال، المولى على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا "التنسيق والتعاون مع ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​ والسلطات المحلية، نحن نرى ان منطقة جنوب الليطاني التي ننتشر فيها منطقة مستقرة وهادئة ونرى للبنان مستقبلا زاهرا اقتصادي والمنطقة الاقليمية المحيطة بلبنان تشهد بعض الاحداث التي تؤدي لعدم الاستقرار العالمي لا بل تهز الاستقرار في المنطقة التي نتواجد فيها ،وأنا متفائل بمستقبل لبنان من كافة النواحي وكل الفريق العسكري من احسن الفرق الموجودة في الجنوب وهناك تعاون مشترك مع ​الدفاع المدني​ اللبناني وهناك تبادل خبرات ما بيننا وبينهم وسوف نتعاون وننسق مع كل السلطات المدنية والمحلية والدينية الموجودة في المنطقة وهناك حسن العمل من الجيش وقوى الامن معنا ونحن على تنسيق تام معهم".

وشدد على "التنسيق والتعاون مع الجيش وقوى الامن والدفاع المدني في المنطقة الذي سنقيم معه دورات تدريبية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات".