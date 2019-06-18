خليل: تم دفع أجور الأطباء الواردة من الصحة والمساهمات المخصصة للمدارس الرسمية

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "تم دفع أجور الأطباء جميعها الواردة من ​وزارة الصحة​ وكذلك المساهمات المالية المخصصة لصناديق ​المدارس الرسمية​".

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