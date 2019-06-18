حكيم نوه بقرار لجنة المال والموازنة بتعليق قرار فرض رسم 2 بالمئة

نوه الوزير السابق ​آلان حكيم​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي بـ"قرار ​لجنة المال والموازنة​ بتعليق قرار فرض رسم 2 في المئة وبالتالي عدم زيادة التكاليف على المواطن ونعم لتحسين ​الصناعة​ ال​لبنان​ية وحماية الانتاج الوطني عبر خفض الكلفة وتحفيز بيئة الإنتاج وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للإنتاج اللبناني وبعد دراسة جدوى دقيقة وشاملة يمكن فرض الرسوم على البضاعة المستوردة التي لها مثيل في لبنان".

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