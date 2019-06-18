مجهولون أطلقوا النار على محال تجارية في بعلبك

ادعى المواطن. (خ.أ) لدى مخفر بعلبك، أن مجهولين اقدموا على إطلاق النار من أسلحة رشاشة على محال تجارية يملكها في حي النبي انعام في بعلبك، واقتصرت الاضرار على الماديات.
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