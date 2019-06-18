مسؤول ايراني: الدفاع الجوي هو الخط الامامي للدفاع عن البلاد

اعتبر قائد قوة الدفاع الجوي الايراني العميد علي رضا صباحي فرد أن "الدفاع الجوي يشكل الخط الامامي للدفاع عن البلاد"، مشيراً إلى أن "موقع مكران الراداري يعد احدى النقاط الحساسة والاستراتيجية في شبكة الدفاع الجوي الشامل وان كوادر مجموعة الدفاع الجوي في جابهار يتولون بكامل الجهوزية حراسة حدود البلاد الجوية".
وأشار إلى أن "جميع مناطق الدفاع الجوي في البلاد اليوم تتولى مهمها بالاعتماد على القدرات الداخلية دون التبعية للخارج وهو ما يعد من النقاط البارزة للدفاع الجوي"، مؤكداً أن "جميع نقاط الدفاع الجوي في البلاد مهمة وحيوية لان الدفاع الجوي يعد الخط الامامي للدفاع عن البلاد في الحرب والسلم ولا بد من الجهوزية للدفاع في كل المواقع والظروف".
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