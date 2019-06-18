شمخاني يدعو لإنشاء آلية دولية دائمة لمواجهة العقوبات الأميركية

دعا أمين ​مجلس الأمن القومي الإيراني​، ​علي شمخاني​ إلى "إنشاء آلية دولية دائمة لمواجهة ​العقوبات الأميركية​"، مشيراً إلى أنه "من أجل إحلال السلام يجب أن نكون ثابتين أمام التدخل والمضايقة والابتزاز الاقتصادي، ويجب عدم الاعتراف بذلك ومواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على دول أخرى وعقد اجتماع للدول التي تعارض مثل هذه ​السياسة​ المضرة، كما من الضروري إنشاء آلية دولية دائمة لمواجهة هذه العقوبات".

وشدد على "ضرورة بذل الجهود الجماعية لتحرير ​الاقتصاد العالمي​ من هيمنة ​الدولار​، وتحقيق ​الاستقلال​ في المجال المصرفي - المالي، دون سيادة ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة التي تشكل اليوم أكبر خطر على النظام العالمي، تنشئ، من خلال زعزعة الاستقرار وفرض عقوبات اقتصادية، أجواء اليأس وعدم اليقين، وتحاول إجبار الدول على الاستسلام وإذا قررت مجموعة واسعة من بلدان العالم مواجهة الابتزاز الأميركي فسنتمكن من إجبارها على التراجع والتصرف بشكل معقول ومسؤول في النظام الدولي".

وأكد انه "من الضروري أيضا تقديم مساعدة جماعية للدول التي تتعرض للنوع الجديد من العدوان، وخاصة لحكومة الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، ردا على تدخل ​الحكومة الأميركية​ الهادف إلى الإطاحة بالسلطة الشرعية هناك".