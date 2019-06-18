الخارجية الأميركية: لا توجد خطط لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

لفتت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، مورغان أورتاغوس إلى إنه "لا توجد خطط لضم ​إسرائيل​ أجزاء من ​الضفة الغربية​، والموضوع ليس محل بحث". وجاءت تصريحات أورتاغوس هذه في تعليق صحفي ردا على سؤال حول حقيقة ما أعلنه ​السفير الأميركي​ لدى إسرائيل، ​ديفيد فريدمان​، بشأن ضم مستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

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